Spareggi Nazionali Eccellenza, le partite di andata: l'UniPomezia corsaro nelle Marche, delusione Maccarese

Una vittoria e una sconfitta per W3 Maccarese e UniPomezia negli spareggi nazionali per un posto in Serie D. Un bilancio tutto sommato buono considerando che entrambe le sfide restano aperte per il ritorno anche con il risultato negativo della Maccarese. Ai pometini è andata bene nelle Marche, con il Castelfidardo piegato 2-3 in una partita ricca di emozioni. La sfida per gli ospiti si è messa in discesa con il rigore conquistato da Lupi e trasformato da Binaco al 17', ma dopo solo tre minuti Cannoni ristabilisce la parità di rigore. A cavallo tra i tuoi tempi l'Uni sogna, prima con il gol di Piro al 38' che vale l'1-2 e poi al 5' del secondo tempo, con Lupi che manda gli ospiti su un 3-1 che sembra ipotecare la qualificazione. A dare speranza in vista del ritorno per il Castelfidardo ci pensa Morganti, che al 35' sigla il risultato finale sul 2-3. Più dura invece per la W3, che resta in dieci uomini dopo solo undici minuti per il rosso a Citro e vengono tenuti a galla dal portiere Oliva. Il recupero è fatale alla Maccarese, che va sotto al 47' per il gol di Petrioli, ma nel secondo tempo trova un pareggio clamoroso grazie alla punizione di Starace. Di nuovo il finale di tempo è fatale agli ospiti, che subiscono il definitivo 2-1 del Terranuova con Viganò al 45'.

I tabellini

CASTELFIDARDO - UNIPOMEZIA 2-3 (Binaco 17'pt rig. (U) Cannoni 20'pt rig. (C), Piro 38'pt (U), Lupi 5'st (U), Morganti 35'st (C)

TERRANUOVA TRAIANA - W3 MACCARESE 2-1 (47'pt Petrioli (T), 34'st Starace (W), 45'st Viganò (T)