Sorteggio Europa League: l'avversario della Roma agli spareggi

I sorteggi degli spareggi di Europa League vedrà la Roma arrivata seconda nel proprio girone alle spalle dello Slavia Praga affrontare il Feyenoord ancora una volta.

Roma-Feyenoord

Urna incredibile per la Roma. I giallorossi affronteranno gli olandesi del Feyenoord arrivato terzo nel gruppo della Lazio. Terza anno consecutivo in cui le due squadre si affrontano in Europa.

Le sfide dei playoff si giocheranno in partite di andata e ritorno il 15 e il 22 febbraio. I ragazzi di Mourinho giocheranno in trasferta il primo atto, mentre all’Olimpico la partita di ritorno.

I precedenti

Terzo anno consecutivo in cui Roma e Feyenoord incrociano il loro cammino nelle coppe europee. Due anni giallorossi e olandesi si affrontarono a Tirana nella finale di Conference League vinta dalla Roma grazie alla rete di Zaniolo. Lo scorso anno le due compagnini furono avversarie in Europa League ai quarti di finale. A Rotterdam vittoria olandese per 1-0, al ritorno il gol di Dybala portò la sfida ai supplementari con la Roma che portò a casa il passaggio del turno prima dei calci di rigore con l'Olimpico che festeggiò il 4-1 finale e l'accesso alle semifinali.

Gli spareggi di Europa League

A seguire il quadro completo degli spareggi di Europa League