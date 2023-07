Serie A 2023/2024: ecco le date del campionato

Mercoledì 5 luglio 2023 la Roma e la Lazio conosceranno il loro cammino in campionato quando sarà compilato il calendario della Serie A 2023/2024.

Il calendario

Anche per l’annata 2023/2024 il calendario sarà asimmetrico e quindi con l’ordine delle partite di andata diverso da quello delle sfide di ritorno, ma con il margine di almeno 8 partite di distanza fra le due gare contro la medesima formazione. Non sarà previsto il derby alla prima giornata. Oltre a Roma e Lazio, ci sarà anche il neopromosso Frosinone a rappresentare la regione laziale.

L'anno scorso la Roma iniziò il suo cammino all'Arechi vincendo per uno a zero contro la Salernitana, mentre la Lazio in casa ribaltò per due a uno il Bologna.

Le date

Il campionato inizierà il weekend del 19-20 agosto e terminerà il fine settimana del 26 maggio 2024 per via degli Europei di Germania 2024. Durante l’anno solo un turno infrasettimanale previsto per il 27 settembre.

Quattro saranno le soste per la Nazionale: 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo. Durante il periodo delle festività di Natale niente boxing day ma si giocherà una giornata il 30 dicembre.

La Lazio a gennaio

Alla prima giornata del 2024 (19esima del campionato), che si disputerà il 6 gennaio, mancherà all’appello la Lazio. Il club biancoceleste infatti sarà impegnato nella Final Four della Supercoppa Italiana insieme a Napoli, Fiorentina e Inter, quest’ultima avversaria della Lazio nel primo turno che si terrà in Arabia Saudita dal 4 all’8 gennaio. La formazione di Sarri recupererà la giornata di campionato successivamente.

La coppa Italia

Intanto la Lega Serie A ha ufficializzato anche le date della prossima Coppa Italia. Roma e Lazio scenderanno in campo fra il 6 dicembre 2023 e il 17 gennaio 2024 con gli ottavi di finale e possibile derby della Capitale già ai quarti. La finale dell’Olimpico si disputerà il 15 maggio 2024.

Dove vedere il sorteggio

I tifosi potranno seguire il sorteggio del calendario dalle ore 12:00 di mercoledì 5 luglio sia da Dazn che sul canale Youtube della Lega Serie A. A presentare l'evento Giorgia Rossi.