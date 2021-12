Sorteggiati le semifinali di Coppa Italia Eccellenza

Finisce l'attesa per sapere la fase finale della Coppa Italia Eccellenza che comincia ad entrare nella sua parte più decisiva. Come recita il sito del Civitavecchia, squadre presente nella semifinale: "Sorteggiati nella giornata odierna gli accoppiamenti delle due semifinali di Coppa Italia, in programma il 12 e 26 Gennaio. L’esito del sorteggio in presenza delle quattro società ha determinato questi abbinamenti:"

Lupa Frascati-Tivoli

Faul Cimini-Civitavecchia calcio 1920