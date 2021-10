Sorpresa per i giocatori del Colleferro da parte degli ultras

Sorpresa particolare per i giocatori del Colleferro, che durante l'allenamento di ieri hanno avuto modo di sentire il forte attaccamento della tifoseria alla propria squadra. Gli ultras del Colleferro hanno cominciato a fare cori e luci per motivare i ragazzi di mister Battistelli, reduci dalla sconfitta dura per 3-0 contro la Lupa Frascati. Il Colleferro ha pubblicato il video sui suoi canali social ringraziando i tifosi per il loro grande supporto. Attualmente la squadra laziale si trova all'undicesimo posto in classifica nel girone C di Eccellenza Lazio dopo cinque giornate.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=317&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FColleferroCalcio1937%2Fvideos%2F3056454191306811%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="317" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>