Sorianese-Ottavia 2-1: Moronti gol vittoria e addio al calcio

Spettacolo, gol, prodezze ed emozioni fra Sorianese e Ottavia con i padroni di casa che vincono per due a uno. Decisivo Moronti alla sua ultima partita prima dell'addio al calcio.

La cronaca

Sorianese subito pericolosa con Serafini che calcia da fuori area: bravo il portiere a deviare in corner. A metà primo tempo Balletti recupera palla sulla fascia destra e mette in mezzo dove arriva Serafini che calcia con l'esterno trovando ancora la pronta risposta dell'estremo difensore degli ospiti. Nonostante le tante occasioni per i rossoblù la chance più grande è dell'Ottavia con un calcio rigore. Dagli undici metri però Massaini ipnotizza Fondi e poi si ripete sulla ribattuta. Nella ripresa la Sorianese sblocca il match con uno splendido destro a giro di Serafini dal limite dell'area. L'Ottavia pareggia con un'altra prodezza:Troccoli scappa via ad un avversario e poi si inventa un pallonetto magnifico che batte il portiere. A mettere fine alle ostilità ci pensa però Rodolfo Moronti che finalizza al centro dell'area una bell'azione della Sorianese sull'out di sinistra.

La classifica

La Sorianese finisce il suo campionato dopo aver conquistato una tranquilla salvezza a quota 41 punti. Medaglia di legno per l'Ottavia che termina il suo girone al quarto posto con 59 punti.