Sorianese, Moronti: "Carriera finita nel migliore dei modi"

La Sorianese ha conquistato la vittoria contro l’Ottavia col risultato di due a uno, nell’ultima giornata del Girone A del campionato Promozione. Un successo targato Rodolfo Moronti, attaccante classe 1984, alla sua ultima partita in carriera. Infatti quella di domenica dopo vent’anni di carriera, è stata l’ultima partita da calciatore di Moronti.

Una giornata speciale per Moronti che intervistato in esclusiva da RomaToday non nasconde le sue emozioni: “È stata una giornata carica di emozioni sin dalla notte prima in cui ho dormito pochissimo. In questi momenti ti passano vent’anni di carriera davanti. È difficile trovare le parole, è stato davvero molto emozionante”. Un finale coi fiocchi per l’attaccante che ha regalato la vittoria alla Sorianese mette in rete il gol della vittoria: “In queste circostanze uno spera che tutto finisca nel modo migliore ma è difficile che avvenga. Invece per me è stato tutto perfetto perché ho segnato, abbiamo vinto contro una grande e chiuso nel modo migliore la stagione”.

La stagione della Sorianese è stata più che positiva, con la squadra che si è salvata con diverse giornate d’anticipo in un girone molto difficile: “La Sorianese è un’ottima squadra, è cresciuta nel tempo. Ci sono tanti giocatori bravi e giovani. Meritava anche qualcosa in più rispetto a quello che ha raccolto, ma il Girone A era veramente un gruppo di livello alto con squadre molto forti dall’Ottavia, a mio avviso la più forte, alla Romulea, Aranova, Grifone”. Moronti è arrivato alla Sorianese a stagione in corso e scegliere di chiudere a Soriano la sua carriera è stata semplice: “Conoscevo già tanti compagni, la società è seria e la squadra è guidata da un grande allenatore”. Appesi gli scarpini al chiodo però Moronti ci svela che il suo futuro sarà ancora legato al pallone: “Rimarrò nel mondo del calcio ma in altre vesti. C’è già qualcosa in ballo”.

Infine essendo tifoso romanista l’idolo calcistico di Moronti è facile da intuire: “Il mio idolo è Francesco Totti. Il capitano per me oltre ad essere stato un grande giocatore è stato un esempio di umiltà e virtù”.