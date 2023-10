Il soldato israeliano tifoso della Lazio: Lotito e giocatori commossi

L’amore per la propria squadra di calcio va oltre le barriere e la posizione geografica. Ultima testimonianza è quella del sergente Mayer Soliani, soldato originario di Roma e attualmente in Israele per servire il suo paese e tifoso della Lazio.

La storia di Soliani

Soliani è un soldato israeliano nato a Roma (zona Marconi) e trasferitosi in Israele all’età di 12 anni. Proprio sta aiutando il suo paese nel conflitto tra Israele e Palestina e durante una sua intervista a RAI News 24 ha parlato della sua passione per il calcio. Alla domanda “cosa la lega a Roma, all’Italia ora che è in Israele il sergente ha risposto: “Sicuramente la Lazio, spesso vengo nella Capitale a seguirla. Se la situazione qui in Israele dovesse calmarsi tra due mesi sarò a Madrid per vederla (contro l’Atletico Madrid la squadra di Sarri giocherà l’ultima partita del proprio girone di Champions League, ndr).

La risposta di Immobile e Luis Alberto

A rispondere al messaggio d’amore di Soliani verso la Lazio sono stati Ciro Immobile e Luis Alberto. “Caro Mayer spero che finisca presto tutto questo. Sei un vero eroe e quando tutto sarà finito sarà un onore per me conoscerti” – sono state le parole del capitano biancoceleste. A ruota è arrivato sul suo profilo instagram il messaggio del Mago laziale al sergente: “Ciao Mayer Soliani, spero che tutto vada per il meglio per te. Non solo ti mando un saluto ma anche un grande abbraccio e ti aspetto presto qui alla Lazio”.

L’intervento di Lotito

Ai due calciatori si è aggiunto il presidente Claudio Lotito. Il numero uno della Lazio ha invitato pubblicamente il sergente allo stadio: “Appena rientro lo invito e lo voglio vicino a me” ha detto il senatore – “Ho fatto vedere il video (delle parole di Soliani, ndr) qui in Parlamento. Mi sono commosso, mi ha colpito come può non colpirti un ragazzo così giovane che parte dall’Italia per andare a difendere la sua patria, Israele. Mi sono emozionato”. Un passaggio da sottolineare del commento di Lotito riguarda la Lazio e la religione del sergente. Il presidente biancoceleste ha infatti rimarcato come la Lazio abbia sempre lottato contro gli atti di antisemitismo che hanno visto protagonisti in negativo alcuni suoi tifosi e che hanno danneggiato l’immagine del club: “Soliani è un ragazzo di religione ebraica ed è l’ennesima conferma delle menzogne tirate in ballo da qualcuno che dice che la Lazio è antisemita. La Lazio è portavoce dei diritti umani, del rispetto dell’essere umano, della propria integrità totale, morale, economica, razziale e di qualsiasi natura”.