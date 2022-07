Calciomercato Roma: Solbakken nella Capitale. Nuovo rinforzo per Mourinho?

Ore frenetiche di mercato per la Roma. Dopo Matic, Svilar ieri nella Capitale si sono visti Celik (che ha già svolto le visite mediche a Villa Stuart) e Solbakken.

Solbakken a Ciampino

Nella giornata di ieri a Roma si è visto Solbakken. L'attaccante è arrivato, con il suo agente, alle 9.30 del mattino a Ciampino ed è poi ripartito per la Norvegia la sera stessa. Solbakken si trovava a Roma per sciogliere le sue ultime riserve su quale maglia vestire. La Roma è in netto vantaggio per assicurarsi le prestazioni del norvegese, rispetto all'altra italiana interessata al calciatore, il Napoli.

Accordo con Solbakken, no col Bodo/Glimt

La Roma ha l'accordo con Solbakken per un quinquennale da 700mila euro a stagione più bonus. Non c'è l'accordo invece col Bodo/Glimt. Il calciatore ha il contratto in scadenza con i norvegesi nel dicembre 2022 e quindi potrebbe arrivare a Trigoria a parametro zero nel mercato invernale. Tiago Pinto sta lavorando per portarlo alla corte di Mou già per il ritiro in Portogallo preseason ma sta trovando la resistenza del Bodo. I norvegesi infatti vogliono tenersi stretto Solbakken per i turni preliminari di Champions League. Una volta raggiunta la fase a gironi, il Bodo è pronto a lasciar partire il calciatore per una cifra compresa fra i 2,5 e 5 milioni di euro.

Solbakken, chi è

Solbakken (classe '98) è un attaccante esterno norvegese di proprietà del Bodo/Glimt. Il calciatore si è fatto conoscere nell'ultima stagione grazie alle sue buone prestazioni in Conference League (6 gol e 2 assist in 11 presenze). Proprio nella coppa vinta dalla Roma, Solbakken nella fase a gironi ha fatto impazzire la retroguardia giallorossa mettendo a segno ben tre reti e partecipando attivamente alla disfatta di Mou in Norvegia. Nel ritorno dei quarti di finale ha fatto il giro del mondo l'ingresso in campo di Solbakken rimasto incantato dalla Curva Sud.