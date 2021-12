CSKA Sofia-Roma: dove vedere la partita di Conference League in tv e in streaming

La Roma, giovedì 9 dicembre alle 18:45, si giocherà il passaggio agli ottavi di finale di Conference League contro il CSKA Sofia. La squadra di Mourinho (10 punti) è già certa di aver passato il turno ma per evitare gli spareggi con una terza qualificata dei gironi di Europa League, dovrà vincere la sua partita e sperare in una sconfitta o in un pareggio del Bodo/Glimt (11 punti) contro lo Zorya.

CSKA Sofia-Roma, le ultime di formazione

Mourinho per l'ultima partita del girone farà del turnover. In porta ci sarà Rui Patricio, in difesa riposo per uno fra Smalling e Ibanez, mentre giocheranno Mancini (squalificato in campionato) e Kumbulla. Sulle fasce ci saranno Karsdorp e Vina. A centrocampo turno di riposo per Veretout, ci saranno Villar e Cristante, con Mkhitaryan costretto agli straordinari. In attacco torna Abraham con Zaniolo, anche lui squalificato in Serie A.

Pure Mladenov, tecnico del CSKA Sofia effettuerà un ampio turnover lasciando tanti titolari a riposo. Nei bulgari quindi spazio a Busatto in porta. In attacco ci saranno Carey e Krastev.

CSKA Sofia-Roma, le probabili formazioni

CSKA Sofia (4-4-2): Busatto; Turitsov, Mattheij, Galabov e Mazikou; Yomov, Muhar, Lam, Wildschut; Carey, Krastev. All.: Mladenov.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

CSKA Sofia-Roma, dove vedere la partita

La partita fra CSKA Sofia e Roma sarà trasmessa in chiaro su TV8, ma anche su Sky e su Dazn.

Gli abbonati Sky potranno vedere la paritta sui canali Sky Sport Action e Sky Sport, oltre che su SkyGo. Gli utenti Dazn invece potranno assistere alla partita della squadra di Mourinho sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation o Xbox o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.