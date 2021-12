CSKA Sofia-Roma 2-3 | Mourinho vola agli ottavi di Conference League. Commento, cronaca e pagelle della partita

Missione compiuta per la Roma che vince la partita contro il CSKA Sofia e conquista il primo posto del Gruppo C che vale gli ottavi di finale di Conference League. Primo posto raggiunte grazie al pareggio del Bodo/Glimt contro lo Zorya. La Roma la sua partita la vince per 3 a 2, dominando per 75 minuti per poi regalare due gol ai bulgari che però non bastano per rovinare la festa ai giallorossi. Sugli scudi i due attaccanti Abraham, al sesto gol in sei partite in Conference League, e Borja Mayoral autore di un pregevole gol di tacco. La Roma tornerà a giocare in Conferece League a marzo, schivando i sedicesimi di finale (a febbraio) e approdando direttamente agli ottavi di finale della nuova competizione europea. Nota negativa di serata l'infortunio di Zaniolo entrato nel secondo tempo e sostituito poco dopo. Da valutare l'entità del problema accusato dal numero 22 romanista.

CSKA Sofia-Roma, la cronaca della partita

La Roma sblocca la partita al 15esimo. Mayoral serve Karsdorp che trova l’assist vincente per Abraham che davanti la porta non può sbagliare. Al 34esimo gran gol di Borja Mayoral. Lo spagnolo conclude una bella azione giallorossa con un colpo di tacco che beffa Busatto. Nella ripresa la Roma trova subito il terzo gol con Abraham. L’inglese stoppa un cross preciso di Karsdorp dentro l’area e poi calcia in porta battendo Busatto. Al 75esimo il CSKA accorcia le distanze con Catakovic, su assist di Bai perso da Vina, che si smarca da Cristante e di piatto batte Fuzato. Al 93esimo Wildschut trova un gran destro da fuori area e batte Fuzato, colpevole.

Tabellino e pagelle

CSKA Sofia (4-2-3-1): Busatto 5,5; Galabov 5,5, Mattheij 5, Lam 5, Mazikou 5; Muhar 4,5, Geferson 5; Yomov 6 (dal 46’ Wildschut 7), Vion 5,5 (dal 64’ Catakovic 6,5), Caicedo 5,5 (dal 63’ Krastev 5,5), Bai 6,5 (dal 94’ Charles s.v.). All.: Mladenov 5,5.

Roma (3-5-2): Fuzato 5,5; Mancini 6, Ibanez 6, Kumbulla 6; Karsdorp 7, Cristante 5, Veretout 6, Vina 6; Bove 7 (dal 56’ Villar 6); Abraham 8 (dal 67’ Zaniolo 5,5, dall’85’ Darboe s.v.), Mayoral 7,5 (dal 67’ Shomurodov 5,5). All.: Mourinho 7.

Marcatori: 75’ Catakovic (S), 93’ Wildschut (S); 15’, 53’ Abraham (R), 34’ Borja Mayoral (R)

Ammoniti: Vion (S), Geferson (S); Bove (R), Mancini (R), Kumbulla (R)

Arbitro: Walsh (SCO)

I top e flop giallorossi

Abraham 8: L’inglese segna il suo sesto gol in sei partite in Conference League. Questa sera una doppietta su doppio assist di Karsdorp. Uno stop errato gli nega la tripletta, ma ottima la sua prova in zona gol.

Borja Mayoral 7,5: Un gol e tante giocate di qualità. Lo spagnolo innesca il primo ed il terzo gol della Roma e di tacco trova il secondo. Ottima risposta dell’attaccante a Mourinho.

Bove 7: Partita positiva del giovane giallorosso. Il centrocampista mette in campo, tanta voglia, qualità e quantità. Esce perché stanco e ammonito.

Cristante 5: Molto impreciso in fase di costruzione il centrocampista giallorosso che sbaglia diversi lanci e perde diversi palloni. In ritardo in entrambi i gol del CSKA.