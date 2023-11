Social Football Summit, la sesta edizione chiude con numeri da record

Si è conclusa con numeri da record la sesta edizione del Social Football Summit. L’unico evento dedicato alla football industry in Italia è tornato all’Olimpico di Roma anche nel 2023, con oltre 50 panel in cui si sono alternati più di 150 speaker. Un momento di grande confronto e condivisione, a cui hanno partecipato oltre duemila persone.

Ospiti nazionali e internazionali sono stati protagonisti del SFS23, con la presenza delle tre principali leghe italiane, Serie A, B e Lega Pro, ma anche de LaLiga, della Saudi Pro League, della MLS e di club come Manchester United, Ajax ed Eintracht Francoforte.

Fra i dirigenti che si sono alternati sui quattro stage: Giorgio Furlani, CEO del A.C. Milan, Tiago Pinto, DS della A.S. Roma, e Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter F.C., nonché Luigi De Siervo e Lorenzo Casini, Ad e Presidente della Lega Serie A.

Nella giornata finale ci sono state partecipazioni molto attese di manager e professionisti come quella di Rafaela Pimenta, la nota procuratrice, Romy Gai, Chief Business Officer della FIFA e, Bernd Reichart, Ceo di A22 Sports Management.

Il futuro del calcio agli scenari immediatamente attuali, passando per temi di inclusione sociale, nuovi modelli di competizioni e intrattenimento, soluzioni tecnologiche e digitali, diritti tv e sostenibilità i temi toccati, mai eterogenei come in questa edizione.

Proprio la sostenibilità è stato, come sempre, un punto cardine del Social Football Summit, un evento completamente green, attento a ridurre al minimo le emissioni l’impatto inquinante.

Nella serata del 21 novembre sono tornati anche i Football Summit Awards, che hanno arricchito la serata di Gala, tenutasi all’Aquario Romano e che, fra gli altri, hanno visto riconoscimenti consegnati al centrocampista della S.S. Lazio, Luis Alberto, al portiere del A.C. Milan femminile, Laura Giuliani, e al Responsabile dell’Area Tecnica del U.S. Lecce, Pantaleo Corvino.

Adesso l’appuntamento si sposta a novembre 2024, per quella che sarà la settima edizione del Social Football Summit!