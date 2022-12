Roma o Inter: Smalling al bivio

Chris Smalling è stata la sicurezza della Roma in questo anno e mezzo di Mourinho. Il miglior difensore della Roma però ora è a un bivio: rinnovare con i giallorossi o trasferirsi con Inter, soprattutto, e Juventus alla finestra.

Smalling fondamentale

Smalling ('89) è alla sua quarta stagione alla Roma. Dopo i due anni con Fonseca ricchi di infortuni, con l'arrivo di Mourinho l'inglese ha ritrovato la continuità e ottime prestazioni. Smalling è il perno della difesa giallorossa, insostituibile di Mou. Inoltre l'ex Manchester United è un'arma importante per la Roma anche in fase offensiva. Infatti il difensore è il terzo miglior marcatore stagionale della Roma dopo Dybala (7) e Abraham (4) con 3 gol.

L'offerta della Roma

Il contratto di Smalling scadrà con la Roma nel 2024. I giallorossi vorrebbero tenerlo e per questo hanno messo sul piatto una doppia offerta all'inglese. La Roma è disposta a rinnovare il contratto di un altro anno del difensore alle stesse cifre del contratto ancora in corso, abbondantemente sopra i 3 milioni di euro. In alternativa Tiago Pinto ha messo sul piatto un biennale a cifre leggermente inferiori allo stipendio percepito dall'inglese. Smalling a Roma si trova bene, ma ha preso tempo consapevole che questo si tratterà del suo ultimo importante contratto.

Inter e Juve

La squadra che si è già mossa per Smalling è l'Inter. I nerazzurri hanno individuato nell'inglese il sostituto ideale di De Vrij, in aria di addio. Marotta è pronto a prenderlo a fine stagione a parametro zero e ad offrire all'ex United un biennale a cifre simili al suo contratto attuale con la Roma. Smalling a Milano ritroverebbe Dzeko e Mkhitaryan che si sono trasferiti a zero all'Inter negli ultimi due anni. Sul difensore c'è anche la Juventus, indietro rispetto ai nerazzurri.