Smalling torna a parlare: "Periodo frustrante. La Roma è la mia priorità"

Chris Smalling alza la voce e si fa sentire. Il difensore inglese sparito causa infortunio dai radar di Trigoria e dal campo, è tornato a parlare sui social dopo l’esonero di Mourinho mettendo in chiaro le sue condizioni con un lunga lettera.

L’assenza di Smalling

Chris Smalling è mancato molto alla Roma in questa stagione. Il difensore inglese ha giocato soltanto tre partite in campionato, con l’ultima presenza che risale addirittura a settembre 2023 nella sconfitta interna contro il Milan. Una tegola pesante per la rosa con Mourinho che ha dovuto trovare soluzioni alternative, senza grandi risultati.

Il messaggio di Smalling

L’inglese sul suo profilo Instagram ha parlato dopo mesi delle sue condizioni. “Gli ultimi mesi sono stati frustranti. Ci sono cose nel calcio come nella vita che possiamo controllare, e altre che invece sfuggono al nostro controllo. Questo infortunio appartiene alla seconda categoria. Questo periodo lontano dai miei compagni, contrassegnato da un imprevisto dopo l'altro, mi ha messo a dura prova. La priorità assoluta dello staff medico è di garantire che io possa dare un contributo significativo nella seconda parte di questa stagione e nelle stagioni a venire. Mi sono mostrato aperto verso qualsiasi tipo di soluzione proposto dagli specialisti, tanto a breve quanto a lungo termine, e le insinuazioni secondo cui avrei dettato io il piano di recupero sono false. Avendo escluso ogni esperto consultato il ricorso all'intervento chirurgico, non mi resta che confidare nelle competenze di chi segue la mia riabilitazione, la quale, al contrario di quello che si crede, comprende, eccome, antidolorici. In abbondanza. La priorità assoluta è garantire che io possa giocare per l'AS Roma al massimo delle mie potenzialità per gli anni a venire”.

Nella sua lettera il centrale difensivo ha escluso una sua partenza dalla Capitale, promettendo di voler giocare e restare in giallorosso ancora a lungo.

L’infortunio di Smalling

Nel lungo messaggio di Smalling mancano notizie sui tempi di recupero. L’inglese ha un problema al tendine rotuleo e relativa usura della cartilagine che gli procurano costante dolore. Il calciatore ha effettuato diversi controlli passando dallo specialista dei Friedkin ad uno londinese, Andy Williams lo stesso che ha operato Abraham. La speranza di De Rossi, è quello di riavere il centrale da febbraio.