Slavia Praga-Roma Femminile 0-3: le giallorosse chiudono il girone con una vittoria . Cronaca, commento e pagelle della partita di Women's Champions League

La Roma Femminile vince anche l'ultima partita del girone di Women's Champions League. Le giallorosse chiudono il gruppo vincendo per tre a zero in casa dello Slavia Praga grazie ai gol di Giacinti, Kollmats e Linari. Nonostante il turnover di mister Spugna, la Roma domina e crea tantissime occasioni (34 tiri) e chiude il girone con 13 punti sui 18 disponibili. Le giallorosse finiscono alle spalle del Wolsfburg e si confermano seconda forza del gruppo. La Roma tornerà in campo in Europa a fine marzo per i quarti di Women's Champions League dove affronterà una fra Arsenal, Barcellona e una fra Chelsea e Paris Saint-Germain.

Slavia Praga-Roma, la cronaca

Al quarto grande occasione per la Roma con Haavi che taglia e pesca Glionna, che mette in mezzo per Giacinti ma è bravissima Lukasova con i piedi a respingere. Al 12esimo punizione velenosa di Glionna sventata dal portiere. Al 20esimo Giacinti a millimetri dal gol con una girata di mancino su assist di Haavi. Al 32esimo la Roma sblocca la partita con Valentina Giacinti: Glionna in contropiede sul secondo palo serve Haug che in spaccata fa la sponda per la nove che col sinistro non sbaglia. Quattro minuti dopo occasione Roma sempre con Giacinti: prima un tiro respinto dal portiere, poi un colpo di testa stoppato dal palo. Al 37esimo da azione di corner raddoppio romanista con un perfetto colpo di testa Kollmats. Al 49esimo la Roma cala il tris con Linari che col piatto destro spedisce all’angolino una punizione di Giugliano. La Roma colleziona occasione due con Haug e una con Haavi, brava e graziata Lusakova. Al 74esimo prima parata di Ceasar che in due tempi blocca un tiro di Ruzickova dal limite dell’area.

Tabellino e pagelle

Slavia Praga (4-5-1): Lukasova 6,5; Slajsova 5 (dal 63’ Cerna 5), Necidova 5, Bartovicova 5, Khyrova 4; Vesela 5, Tenkratova 5, Surnovska 5 (dal 63’ Divisova 5,5), Keene 5 (dall'87' Bendova s.v.), Ruzickova 5,5 (dall’82’ Abrahamsson s.v.); Kozarova 5 (dal 46’ Wafula 5,5). All.: Pitak 4

Roma (3-5-2): Ceasar 6; Bartoli 6,5, Linari 7, Kollmats 7; Glionna 7, Kramzar 7 (dall’81’ Ferrara s.v.), Ciccotti 7, Giugliano 7,5 (dal 63’ Cinotti 6), Haavi 6,5 (dal 63’ Landstrom 6); Haug 6,5 (dall’82’ Kajba s.v.), Giacinti 7 (dal 63’ Paloma Lazaro 6,5). All.: Spugna 7

Marcatrici: 32’ Giacinti (R), 37’ Kollmats (R), 49’ Linari (R)

Ammonite: Cerna (SP), Khyrova (SP; Cinotti (R)

Arbitro: Van Der Helm (NED)

Le top e flop giallorosse

Giugliano 7,5: Altra partita di spessore della centrocampista giallorossa autrice di due assist.

Giacinti 7: Cecchino. Solo il palo le nega la doppietta.

Kramzar 7: Partita dominante della centrocampista della Roma. Fisicamente superiore a tutte le avversarie.

Haug 6,5: Prezioso l'assist per Giacinti e tante sponde utili. Spreca diverse occasioni davanti al portiere.