Slavia Praga-Roma 2-0: tonfo giallorosso, si complica la qualificazione agli ottavi di Europa League

La Roma perde per due a zero in casa dello Slavia Praga nella quarta giornata di Europa League. Bruttissima prestazione dei giallorossi che lasciano il gioco soltanto ai padroni di casa senza costruire nulla di pericoloso e senza mai sfiorare il gol. Una sconfitta maturata nella ripresa e che fa scivolare la Roma al secondo posto del girone. Infatti nonostante la vittoria giallorossa con lo stesso risultato dell'Olimpico, la Roma è dietro allo Slavia Praga per la differenza reti 8 a 5. Per qualficarsi agli ottavi per i giallorossi servirà vincere contro Sheriff e Servette, sperando magari in un passo falso dello Slavia Praga e migliorare la differenza reti.

Slavia Praga-Roma, la cronaca

Al 12esimo destro di Jurecka, debole e centrale, blocca Svilar. Al 27esimo Chytil vicino al gol con un bel tentativo in acrobazia. Al 50esimo lo Slavia Praga passa con Jurecka. Cross dalla sinistra e colpo di testa di Masopust su cui Svilar non è perfetto, sulla respinta arriva Chytil che serve Jurecka che a porta vuota non sbaglia. Al 52esimo prima occasione per la Roma con un buon filtrante per Belotti che col mancino chiama alla parata Mandous. Al 66esimo bell’azione personale di Celik che arriva al tiro ma centrale. Sull’azione seguente grande parata di Svilar su un mancino di Provod. Al 74esimo raddoppio dello Slavia con un bel destro da fuori di Masopust. Al 97esimo van Buren brucia in velocità Cristante e col pallonetto sfiora il tre a zero.

Tabellino e pagelle

Slavia Praga (3-4-2-1): Mandous 6; Holes 6, Ogbu 6, Boril 6; Doudera 6, Zafeiris 6,5 (dal 78’ Sevcik.v.), Dorley 6,5 (dall'88' van Buren s.v.), Provod 6,5; Masopust 7 (dal 78’ Vlcek s.v.), Jurecka 7 (dall'87' Wallem s.v.); Chytil 6,5 (dal 95' Hromada s.v.). All.:Trpisovsky 7

Roma (3-5-2): Svilar 6; Mancini 5,5, Llorente 5,5 (dal 77’ Renato Sanches s.v.), N’Dicka 5; Celik 6, Bove 5,5, Paredes 6 (dall'84' Joao Costa s.v.), Aouar 5,5 (dal 46’ Cristante 5,5), El Shaarawy 5 (dal 46’ Karsdorp 5,5); Belotti 5,5 (dal 68’ Dybala 5,5), Lukaku 5. All.: Foti (vice) 5

Marcatori: 50’ Jurecka (S), 74’ Masopust (S)

Ammoniti: Masopust (S), Sevcik (S), van Buren (S); Paredes (R), N'Dicka (R)

Arbitro: Letexier (FRA)

I top e flop giallorossi

Svilar 6: Non bene in occasione dell’1-0, strepitoso poco dopo su Provod.

Celik 6: Fra i pochi a salvarsi.

El Shaarawy 5: Brutti 45 minuti del Faraone. Soffre la fisicità degli avversari e perde tanti duelli e palloni.

Lukaku 5: Cancellato, incredibilmente, dalla partita. Interrompe la sua striscia di marcature in Europa League.