Siviglia-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la finale di Europa League

Mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 21:00 la Roma giocherà alla Puskas Arena contro il Siviglia la finale di Europa League. I giallorossi che a Budapest avranno al seguito circa 20mila tifosi (con l’Olimpico aperto e verso il sold-out) cercano il secondo trofeo Uefa consecutivo dopo la Conference League vinta a Tirana lo scorso anno. Gli andalusi sono alla caccia della loro settima Europa League/Coppa Uefa.

Siviglia-Roma, le ultime di formazione

Può sorridere Mou che recupera tutti ad eccezione di Karsdorp e Kumbulla. Recuperato al 100% e sicuramente titolare sarà capitan Pellegrini che a sostegno di Tammy Abraham nettamente favorito su Belotti. Sulle trequarti reclama spazio anche Dybala che ha smaltito il problema alla caviglia. La Joya punta giocare dal 1’ (ultima volta il 13 aprile Feyenoord-Roma), ed è in ballottaggio con Wijnaldum e Bove per una Roma più coperta. Lo Special One valuta anche l’impiego a partita in corso dell’argentino. Sulle corsie esterne recupera pure Spinazzola ma difficilmente partirà titolare, sulla sinistra pronto El Shaarawy con Zalewski a destra. In mediana si ricompone la coppia Matic-Cristante. In difesa certi di un posto Smalling e Mancini, mentre Llorente è in vantaggio su Ibanez per l’ultima maglia. In porta torna Rui Patricio.

In casa Siviglia attacco affidato a En-Nesyri mentre le chiavi del centrocampo saranno consegnate a Rakitic. Dalla panchina l’ex Atalanta Gomez e l’ex Roma Lamela, ex giallorosso come Monchi dirigente degli andalusi.

Siviglia-Roma, le probabili formazioni

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Montiel, Gudelk, Badé, Navas; Rakitic, Fernando; Gil, Torres, Ocampos; En-Nesyri. All.: Mendilibar

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho

Siviglia-Roma, dove vedere la finale di Europa League

La finale di Europa League fra Siviglia e Roma sarà trasmessa da diverse emittenti. La sfida di Budapest sarà visibile su Dazn su smart tv oppure collegando al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno seguire il match della Puskas Arena su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4k e Sky Sport. Possibile la visione anche su SkyGo e Now Tv.

La partita fra giallorossi e andalusi sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 oppure in streaming su RaiPlay.