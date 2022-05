SIS Roma contro il Verona lo spareggio per il terzo posto

La SIS Roma domenica 15 maggio alle ore 17,00, giocherà i play off della serie A1 femminile al Centro federale “Freccia Rossa” di Ostia contro la Vetrocar Verona per l’aggiudicazione del terzo posto in classifica e l’accesso alla Coppa Len. Un obiettivo importante per entrambe le squadre.

Le parole di coach Capanna

Coaco Marco Capanna tiene alta l'attenzione in casa SIS per l'ultima partita della stagione: “Noi vogliamo fare bene e siamo pronti a dare tutto in questo finale di stagione che ci vede comunque protagonisti. Il Vetrocar Verona è una buona squadra, in semifinale è stata sconfitta dal Plebiscito Padova, sarà una partita impegnativa e ci giochiamo tanto. Si tratta di una semifinale su tre incontri, due li giocheremo a Roma, un piccolo vantaggio, ma bisognerà andare in acqua con umiltà e determinazione, due aspetti fondamentali per raggiungere gli obiettivi più prestigiosi. La SIS Roma è concentrata sull’ennesima sfida: “Non sarà facile, l’ho già detto e ripetuto alle ragazze, serve la concentrazione giusta, la determinazione e l’autorità per imporre il proprio gioco. Questo gruppo ha fatto molto ed ha regalato tante soddisfazioni, a partire dalla Coppa Italia che resta un risultato prestigioso che ci riempie d’orgoglio. La squadra ha voglia di rifarsi, l’eliminazione nella semifinale con il Catania è stata dura da digerire ma sono convinto che possiamo ancora fare bene e migliorare la prestazione, sia a livello individuale e sia come team. Ripartiamo da una finale spareggio per il terzo posto, un obiettivo ed un risultato che alcuni anni fa era impensabile ed oggi, grazie anche agli sforzi ed al sostegno del presidente Flavio Giustolisi, rappresenta una splendida realtà”.

Il calendario

Giovedì 19 maggio la gara 2 a Verona, poi, domenica 22 maggio l’eventuale bella per decidere il terzo posto, fondamentale per l’accesso all’Europa. La SIS Roma però non va in vacanza, in questo finale di stagione saranno le minori a dare spettacolo ed a confermare quel ruolo di società leader nella pallanuoto femminile. “Come l’anno scorso – continua Marco Capanna – abbiamo le squadre in testa nei diversi raggruppamenti di categoria. Il nostro vivaio sta confermando il blasone acquisito con la prima squadra. Ci sono molte atlete valide che stanno mettendosi in mostra anche in azzurro. Lavorare con le giovani è sempre un grande stimolo, il settore giovanile rappresenta il futuro della società”