Play-off scudetto: la SIS Roma batte Bogliasco nell'andata dei quarti di finale

La SIS Roma supera a pieni voti col risultato di 17 a 7 in trasferta il Bogliasco nell'andata dei quarti di finale dei play-off del campionato di serie A1 femminile. La partita non è mai stata in discussione e Il risultato finale rappresenta una seria ipoteca per il passaggio del turno da parte della formazione capitolina. Domenica 1 maggio alle ore 12 al Centro Federale di Ostia la partita di ritorno.

La partita

La SIS va sotto doppo appena 57'' ma a metà del primo tempo, con un ritmo altissimo il risultato era già ribaltato. Un tripletta di Giustini e un gol di Tabani portavano infatti le ragazze di coach Capanna sul 4 a 1, prima di due reti del Bogliasco che riaprivano la partita. Nelle prime battute della seconda frazione il Bogliasco trova il pareggio, ma Chiara Ranalli e Silvia Avegno rimettono le cose a posto, le padrone di casa accorciavano ancora su rigore ma Tabani chiude il conto del secondo tempo (2-4 il parziale). La SIS Roma alza il ritmo ed il Bogliasco, stremato esce di scena. Nel terzo tempo le romane fanno registrare un rotondo 4-0: apre Giustini su rigore poi vanno a bersaglio Avegno, Ranalli e Storai, in goal anche all’inizio del quarto tempo. La partita è ormai una formalità, Chiara Tabani realizza tre reti (alla fine festeggia una sestina), segna anche la canadese La Roche.

Le parole di Capanna

Soddisfatto il coach delle romane Marco Capanna: "Era la partita che mi aspettavo: primi due tempi tiratissimi con qualche errore di troppo, poi abbiamo fatto quello che bisognava fare. Il dato positivo è che abbiamo avuto il merito e l’umiltà di aspettare il momento giusto per venire fuori, il Bogliasco è una buona squadra e con merito ha guadagnato l’accesso ai play off, hanno cercato di sorprenderci puntando sulla velocità ed i continui cambi di gioco, poi è venuta fuori la nostra maggiore qualità. La squadra mi ha soddisfatto, considerando che è quasi un mese che non giocavamo assieme, le ragazze hanno dato le conferme che mi attendevo, era una partita delicata per diversi aspetti ed averla controllata con grande qualità era molto importante. Come sempre, cercheremo di migliorarci ancora, nella partita di ritorno nonostante il vantaggio acquisito (in questa fase vale anche la differenza reti) dobbiamo fare attenzione".