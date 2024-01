Si ferma ancora la Lazio, è 2-2 con il Verona Primavera

Continua il momento un po' stentato della Lazio Primavera, fermata in trasferta da un Hellas Verona combattivo che continua ancora a sperare nei playoff, distanti solo tre punti. La Lazio può anche sentirsi fortunata dopo questo pareggio, ottenuto in rimonta dopo essere stata sotto di due gol. Cresce però il gap con il secondo posto, ora distante tre punti in attesa del risultato di Roma e Torino.

Il primo tempo

L'avvio è shock per la Lazio, che già al nono minuto va sotto per Dentale, che trova il gol alla seconda conclusione dopo essersi visto murare la prima. La Lazio non reagisce e ne approfitta il Verona, che al 22' si porta avanti di due gol sfruttando uno schema da calcio d'angolo con la difesa ospite presa completamente impreparata. Nemmeno un minuto dopo la Lazio finalmente si scuote, e con Milani si riporta ad un gol di distanza dopo una palla persa malamente da Doucoure sulla trequarti.

Il secondo tempo

Milani è l'anima della Lazio anche nella ripresa, tanto da guadagnarsi un rigore dopo solo tre minuti, trasformato freddamente da Sulemana. Poco dopo Bordon e Sulemana ci riprovano, ma senza riuscire a sfondare il muro scaligero. Il gioco diventa sempre più spezzettato e l'unica occasione capita sui piedi di Bordon, che però su punizione da buona posizione calcia contro la barriera. Il match arriva così alla sua conclusione, senza particolare pericoli da ambo le parti.

Il tabellino

HELLAS VERONA-LAZIO 2-2

HELLAS VERONA: Toniolo, Fagoni, Doucoure, Corradi, Agbonifo (70' Dalla Riva), Riahi, D'Agostino, Pavanati (81' Caneva), De Battisti (81' Szimionas), Dentale (81' Vermesan), Ajayi (89' Soragni). A disp.: Marchetti, Troselj, Nwanege, Ventura, Bellavigna, Eyeh. All.: Paolo Sammarco



LAZIO (4-3-3): Magro, Bordon, Milani, Bedini, Petta, Di Tommaso, Napolitano (60' Cappelli), Dutu, Sulejmani (85' Bigotti), Coulibaly, Cuzzurella (89' Serra). A disp.: Martinelli, Bosi,Tredicine, Marini, Zazza, Nazzaro, Gelli. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic (Sezione AIA di Trieste)

Assistenti: Matteo Nigri (Sez. AIA di Trieste), Simone Della Mea (Sez. AIA di Udine).

Ammoniti: Riahi, Corradi, Toniolo (V)