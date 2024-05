Shock Vicovaro, lascia il presidente Pierangelo Maugliani

Continua la sequela di dimissioni nel Vicovaro, che ha dovuto registrare anche il pesante addio di Pierangelo Maugliani nel Vicovaro. L'ormai ex presidente ha lasciato il club dopo 10 anni e tra i saluti commossi dei tifosi nei commenti del comunicato diramato sulla pagina ufficiale del club. Maugliani lascia al termine di una stagione conclusa con una comoda salvezza nel girone B di Eccellenza Lazio e il decimo posto finale.

Il comunicato del Vicovaro

"Cari tutti, non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno per me molto triste, ma dopo 10 anni di Presidenza ufficializzo le mie dimissioni irrevocabili dalla prima squadra di Eccellenza. È stato per me un percorso bellissimo fatto di vittorie, obiettivi raggiunti e allo stesso tempo pensieri, togliere del tempo alla famiglia, sacrifici. Credo di aver dato tutto per questi magnifici colori e per questo paese, ma ad un certo punto arriva il momento di dire stop. Nel mio cuore rimarranno molti ricordi indelebili come ad esempio aver portato l'Asd Vicovaro dalla prima categoria alla vittoria della Coppa Lazio, alla vittoria del campionato di Promozione con mister Gianluca Lillo, al campionato di Eccellenza dove ci siamo rimasti per due anni con salvezze dirette con mister Claudio Solina e mister Enrico Baiocco. Per me è stato come se fossero stati vinti due campionati. Tutto ciò è stato possibile grazie al grande lavoro svolto in maniera egregia da tutto il team e soprattutto dalla squadra che ha sempre messo impegno per raggiungere gli obiettivi. Orgoglioso di loro. Sono il primo ad essere dispiaciuto per i nostri tifosi, in primis per il gruppo Portoghesi che ci ha sempre seguito con amore e dedizione per la maglia. Ora però dobbiamo fare i conti con la realtà, essere leali e chiari. Il mio grande impegno sarà quello cercare figure imprenditoriali che possano continuare il progetto Vicovaro in Eccellenza con lo stesso mio coraggio, dedizione, serietà, che siano soprattutto disposti a investimenti e sforzi . Non sarà sicuramente facile, ma farò di tutto perché il sogno continui in questa nostra piccola realtà… Se tutto ciò non sarà possibile, a stretto giro farò la scelta più giusta. Infine un ringraziamento speciale va a tutte le figure a me vicine dal DS Proietti Maurizio all’Ex DG Daniele Attili, alla segreteria Maura Proietti, al Mister Enrico Baiocco, al preparatore portieri Marco Lauri e al preparatore atletico Roberto Maasiello, a mio nipote Pietro Pomponi, al Team Manager Angelo Crielesi, al dirigente Bebbu Guerrino, al fisioterapista Bruno Mazzoni, a Francesco Roberti, Yuri Tuterti e a Maurizio Lucidi, Peppe Jefferson, Alessandro Maiorani. Un ulteriore ringraziamento a tutti gli allenatori e ai direttori sportivi che ci hanno accompagnato in questi anni. Rimarrò sempre un grande tifoso del Vicovaro".