Shock Rieti, è ufficiale la rinuncia alla Serie D!

Non ci sarà il Rieti ai nastri di partenza della prossima stagione di Serie D. Il club laziale non ha rilasciato un comunicato ufficiale ma la decisione è stata resa nota dalla LND, che ha confermato che "sono 166 su 168 le società aventi diritto che hanno presentato domanda di ammissione alla Serie D 2024/2025 alla scadenza dei termini per le iscrizioni al campionato. L’Amatrice Rieti ha presentato formale rinuncia, mentre il Rotonda non ha fatto pervenire domanda al Dipartimento Interregionale”. Confermati così i dubbi sulla questione stadio del Rieti, che non ha ancora reso noto il suo futuro per il resto della stagione. Al posto del Rieti dovrebbe esserci il Terracina, che ha già ricevuto l'ok della COVISOC.