Shock in casa Pomezia, ufficiali le dimissioni di mister Gagliarducci

È fatale la partita con l'FC Viterbo per Cristiano Gagliarducci, che ha deciso di sua volontà di dimettersi dal ruolo di allenatore del Pomezia. La squadra pometina ha perso la vetta del girone A di Eccellenza, ma resta ancora virtualmente al primo posto in coabitazione con altre tre squadre. Un fulmine a ciel sereno quindi, che non fa che aumentare l'incertezza per la lotta promozione.

Il comunicato del club

Il Pomezia Calcio 1957 comunica di aver accettato, dopo un attenta riflessione, le dimissioni del tecnico della prima squadra Cristiano Gagliarducci che già ieri aveva espresso la sua volontà di farsi da parte. Nella serata di oggi, a seguito di una riunione tra il Patron Alessio Bizzaglia e il DS Alessandro Mezzina, verrà svelato il nome del sostituto. Tutto il Pomezia Calcio 1957 ringrazia mister Cristiano Gagliarducci per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.