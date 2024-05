Shock Ferentino, mister Marco Di Rocco lascia la panchina

Addio a sorpresa per il Ferentino, che annuncia la separazione con mister Marco Di Rocco sul suo sito ufficiale. Il tecnico aveva portato alla salvezza il Ferentino con la vittoria di misura nel decisivo play-out con il Città di Formia. "Dopo una stagione di battaglie sul campo, Mister Di Rocco ci saluta per esigenze familiari e personali. La sua guida ha portato il Ferentino Calcio a una salvezza che sembrava un miracolo, contribuendo insieme alla società in modo decisivo a scrivere una pagina straordinaria nella storia del club. Dispiaciuti per questo cambiamento, ma estremamente grati per il grande valore aggiunto che Mister Di Rocco ha portato al Ferentino Calcio , salutiamo con grande orgoglio Marco, augurandogli una carriera piena di successi!".