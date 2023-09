Sheriff Tiraspol-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e in diretta streaming

Giovedì 21 settembre alle ore 18:45 la Roma scenderà in campo in trasferta contro lo Sheriff Tiraspol per la prima giornata del gruppo G di Europa League. I giallorossi riprendono il loro percorso nella coppa europea dopo l’amara sconfitta di Budapest ai calci di rigore contro il Siviglia.

Sheriff-Roma, le ultime di formazione

Ci sarà del turnover per la Roma. Mourinho, squalificato per quattro giornate dopo l’attacco a Taylor, in attacco confermerà Lukaku ma al suo fianco può riposare Dybala. Si candida come partner d’attacco di Big Rom, Andrea Belotti entrato bene nella goleada romanista contro l’Empoli. A centrocampo pronto Bove che farà rifiatare Renato Sanches, con Paredes e Cristante. Panchina per Aouar, out Pellegrini. Sulle corsie esterne Kristensen è fuori dalla lista Uefa a destra quindi ballottaggio Karsdorp-Celik (con l’olandese favorito) a sinistra può rivedersi Zalewski. In difesa si va verso la conferma del trio Mancini, N’Dicka, Llorente con Smalling che punta a rientrare domenica contro il Torino. In porta vivo il ballottaggio fra Rui Patricio e Svilar, col portoghese in leggero vantaggio.

Per i moldavi dell'italiano Bordin in campo col 4-3-3 agirà Joao Paulo in mezzo al campo, mentre tridente offensivo composto da Ngom, Luvannor e Badolo.

Sheriff-Roma, le probabili formazioni

Sheriff (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo. All.: Bordin

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Paredes, Zalewski; Belotti, Lukaku. All.: Mourinho (squalificato)

Sheriff-Roma, dove vedere la partita di Europa League

La sfida fra lo Sheriff e la Roma sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Nel primo caso gli utenti dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere la partita europea dei ragazzi di Mourinho sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Alternativamente il match in Moldavia sarà visibile in streaming su SkyGo e NowTv.