Sheriff-Roma 1-2: Lukaku decisivo all'esordio in Europa League

La Roma passa in Moldavia contro lo Sheriff per due a uno. Non una partita brillante per gli uomini di Mourinho, squalificato ma basta poco per avere la meglio su uno Sheriff che oltre alla buona volontà mette in campo diverse lacune tecniche e tattiche. Roma lenta, compassata e disattenta che passa in vantaggio grazie ad un pasticcio difensivo prima di subire il pareggio per una dormita difensiva. A sistemare le cose ci pensa Lukaku dopo una fiammata di Dybala. Dopo il gol gestione per la Roma contro uno Sheriff mai arrembante. Dalla Moldavia la buona notizia per la Roma è il risultato mentre la pessima notizia è il secondo infortunio di inizio stagione di Renato Sanches.

Sheriff-Roma, la cronaca

Al 25esimo il primo tiro della Roma con un tiro dalla distanza di Cristante bloccato da Koval. Al 35esimo Sheriff a centimetri dal gol con Ngom che anticipa Karsdorp e colpisce il palo. Sull’azione seguente bel destro di El Shaarawy che sfiora il palo. Nel recupero la Roma va in vantaggio grazie ad un autogol dello Sheriff, propiziata da una punizione di Paredes, che vede fra gli sfortunati protagonisti Talal e Kiki. La Uefa ha assegnato il gol all’argentino.Al 47esimo contropiede di Ngom che calcia col destro e per poco non trovo l’incrocio dei pali. Al 57esimo il pareggio dello Sheriff con Tovar che è il più lesto di tutti in area di rigore in mischia a trovare il pallone e battere Svilar. Al 65esimo fiammata della Roma che ripassa in vantaggio grazie a Lukaku che col mancino evita un difensore e trova il gol. All'84esimo tiro dalla distanza di Paredes, centrale blocca Koval. All'86esimo destro di Belotti che sfiora il palo. All'89esimo Cristante calcia a botta sicura trovando la deviazione di Koval che si salva grazie all'aiuto del paolo. Espulso Fernandes nel recupero per proteste.

Tabellino e pagelle

Sheriff (4-3-1-2): Koval 6; Tovar 6,5 (dall'88' Luvannor s.v.), Kiki 5, Garananga 5,5, Artunduaga 6 (dall'88' Apostolakis s.v.); Ademo 5,5, Zohouri 5,5, Fernandes 5; Talal 5,5 (dal 96' Botan s.v.); Ankeye 5,5 (dal 71’ Ricardinho 5,5), Ngom 6. All.: Bordin 5,5

Roma (3-5-2): Svilar 6; Mancini 6, Llorente 5,5, N’Dicka 5,5; Karsdorp 5,5, Renato Sanches 5,5 (dal 28’ Paredes 6,5), Cristante 6, Aouar 5,5 (dal 61’ Bove 6), Zalewski 5,5 (dal 61’ Spinazzola 6); El Shaarawy 5,5 (dal 61’ Dybala 6,5), Lukaku 7 (dall’80’ Belotti 6,5). All.: Foti (vice) 6

Marcatori: 57’ Tovar (S); 45’+4 Paredes (R); 65’ Lukaku (R)

Ammoniti: Talal (S), Kiki (S), Apostolakis (S)); Cristante (R)

Espulsi: Fernandes (S)

Arbitro: Treimanis (LVA)

I top e flop giallorossi

Lukaku 7: Fa quello per cui è stato preso: essere decisivo. Mette a segno il gol della vittoria in una partita che si stava complicando per la Roma.

Dybala 6,5: Entra e infiamma la partita con la qualità.

Paredes 6,5: Calcia la punizione che proprizia l'autogol che sblocca la partita.

Karsdorp 5,5: Disattento e impreciso in più occasione. Ngom lo grazia colpendo il palo dopo averlo anticipato in maniera netta.