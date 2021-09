Il Setteville vince e supera il turno di Coppa Italia

Il Setteville CaseRosse vince per 3 a 2 la partita contro la Romulea, match valido per il primo turno di Coppa Italia Promozione.

La partita

La squadra di mister Di Vico nel primo tempo si porta avanti segnando tre reti nel primo tempo dal 20esimo al 30esimo. L'attaccante classe 2001 Samuele Opre è autore della rete che apre l'incontro e al 25esimo sigla la sua doppietta personale. Il tris invece porta la firma di Alessio Picistrelli, attaccante classe '91. Nella ripresa la Romulea fa tremare il Setteville accorciando le distanze con una doppietta di Potenza.

Il calendario

Inserite nel girone B, le due squadre debuteranno in campionato il 3 ottobre. Il Setteville giocherà in trasferta contro lo Zena. La Romulea se la vedrà contro il Poggio Mirteto in trasferta.