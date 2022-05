Setteville-Fiano Romano 1-3: vittoria in trasferta per Federici e compagni

Squadra in casa

Squadra in casa Setteville Caserosse

Il Fiano Romano vince per tre a uno contro il Setteville, già retrocesso, nella ventinovesima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

Il Setteville senza ambizioni di classifica gioca la sua partita mettendo in difficoltà la formazione di Antoniutti che non riesce a sbloccare la partita nel primo tempo (colpito un palo). Nella ripresa apre le danze il solito Federici su ribattuta dopo una punizione di De La Vallee. Immediata rispota del Setteville però che trova subito il pareggio. Il Fiano però non demorde e ribalta il risultato con un diagonale preciso di De La Vallee. Clamoroso il terzo gol degli ospiti. La rete la firma il portiere Nasti. L'estremo difensore dal limite della propria area effettua un rinvio, il pallone prende una strana traiettoria e beffa il portiere del Setteville fuori dai paili.

La classifica

Il Fiano Romano resta al secondo a pari punti con la capolista Romulea con 57 punti. Sarà decisiva l'ultima giornata per sperare l'Eccellenza. Il Setteville resta ultimo con 10 punti.