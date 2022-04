Setteville-Castrum Monterotondo 2-4: Scarafile protagonista con una tripletta

Il Castrum Monterotondo batte per quattro a due in rimonta il Setteville al Campo Cardinal dell'Acqua per la partita valida per la 23esima giornata del Girone B. Protagonista Scarafile autore di una tripletta.

La partita

Parte forte il Castrum Monterotondo che spreca due palle gol, ma a passare in vantaggio è il Setteville. I padroni di casa sbloccano le ostilità con Piscitelli bravo su azione da corner al 20esimo ad insaccare. Al minuto 27 però gli ospiti pareggiano con Scarafile abile a controllare un lancio dalla trequarti e trafiggere il portiere con un diagonale perfetto. Nuovo vantaggio del Setteville al 35esimo sempre con Piscitelli dal dischetto per fallo di Erbo in area di rigore. Finisce così il primo tempo. Il Castrum però lotta su ogni pallon ee al 78esimo trova il pareggio con Scarafile in contropiede. Al minuto 88 l'arbitro assegna agli ospiti un calcio di rigore per fallo su Delle Side. Dagli undici metri si presenta Mencio che non sbaglia ribaltando il risultato. Il Setteville prova a recuperare e da un calcio d'angolo a favore al minuto 94, subisce un contropiede letale finalizzato da Scarafile che a tu per tu col portiere è implacabile e si porta così a casa il pallone della tripletta.

La classifica

Successo che da morale al Castrum che lascia la penultima posizione e sale a quota 18 punti. Sempre più ultimo il Setteville a quota 10.