Setteville Case Rosse-Vjs Velletri 1-2: Stampiglia decisivo con una doppietta

Squadra in casa Setteville Caserosse

Vjs Velletri corsaro sul campo del Setteville Case Rosse. I rossoneri infatti vincono in trasferta per due a uno conquistando i loro primi punti in campionato.

La cronaca

La partita si sblocca al minuto trentacinque con Stampiglia che sugli sviluppi di corner dopo l'ottima respinta del portiere arriva per primo sul pallone e lo spinge in rete. Ad inizia ripresa ancora da calcio piazzato arriva il raddoppio degli ospiti che porta la firma sempre di Stampiglia che arriva sul secondo palo dopo un tocco di un compagno ad allungare la traiettoria del pallone. All'82esimo il Setteville accorcia le distanza con un gol bellissimo di Nargiso che direttamente da calcio di punizione su posizione defilata col mancino trova la rete.

La classifica

Il Vjs Velletri trova la vittoria e i primi punti del suo campionato salendo a quota 3. Fermo ancora a zero il Setteville Case Rosse.