Setteville Case Rosse-Poggio Mirteto 2-2: Picistrelli pareggia al 97esimo

Finisce con un pareggio due a due in pieno recupero la sfida al Cardinal dell'Acqua fra i padroni di casa del Setteville Case Rosse e il Poggio Mirteto, match valido per la quinta giornta del Girone B.

La cronaca

Parte forte il Poggio Mirteto che sblocca la partita al 14esimo con Colamedici che col destro sul primo palo batte il portiere. Ad avvio ripresa il raddoppio ospite con un'imbucata per Del Vecchio con l'attaccante che salta il portiere e deposita in rete il gol del doppio vantaggio per il Poggio Mirteto. Al 68esimo il Setteville accorcia le distanze con un calcio di punizione defilato e velenoso di Nargiso che beffa il portiere. Il finale è ricco di occasioni. Nel recupero un colpo di testa di Del Vecchio finisce fuori di pochissimo e al 97esimo è apoteosi Setteville con un inserimento di Picistrelli che trova in modo rocambolesco il pareggio.

La classifica

La rete di Picistrelli vale al Setteville Case Rosse il primo punto del suo campionato, beffa per il Poggio Mirteto che sale a cinque punti.