Il Settebagni batte di misura il Futbol Montesacro

Basta l'1 a 0 al Settebagni Calcio Salario per battere il Futbol Montesacro e passare il turno in Coppa Italia

Il Settebagni Calcio Salario vince per 1 a 0 contro il Futbol Montesacro.

La partita

Il man of the match della partita fra Settebagni e Futbol Montesacro è Filippo Ragaglini. È infatti l'attaccante classe 1997 a realizzare il gol che decide la partita e che permette al Settebagni di accedere al prossimo turno.

Il calendario

Il primo appuntamento in campionato per il Settebagni è previsto per il 3 ottobre in casa contro il BF Sport. Per il Futbol Montesacro ci sarà il derby, in casa, contro lo Sporting Montesacro.