Il Settebagni vince e vola in classifica

Il Settebagni in casa supera per 2 a 0 il Setteville Case Rosse.

La partita

La partita fra i padroni di casa del Settebagni contro il Setteville Case Rosse parte subito con tante emozioni. Lo sliding doors del primo è tempo il calcio di rigore a favore del Setteville. Gli ospiti dal dischetto hanno l'occasione di andare in vantaggio ma Carbone, portiere del Settebagni para. Da quel momento i padroni di casa creano diverse occasioni che però falliscono, e quindi il risultato all'intervallo è zero a zero. Nella ripresa arrivano in ripartenza però i gol che decidono l'incontro. Al 58esimo Ragaglini, poi al 70esimo Mariotti mettono a segno le reti che regalano al Settebagni il successo casalingo.

La classifica

Questa vittoria permette al Settebagni di salire al quinto posto a quota sei punti, a meno due dal primo posto. Il Setteville resta nelle zone meno nobili della classifica con tre punti.