Settebagni, è Zanzucchi il primo colpo di mercato

Dopo la rinnovata fiducia a mister Laurentini, il Settebagni ha annunciato il primo innesto per la prossima stagione. Il nuovo acquisto Valerio Zanzucchi andrà a rinforzare il rebarto offensivo della squadra.

Zanzucchi, classe 1999, arriva al Settebagni dopo l'esperienza allo Sporting Montesacro nella passata stagione. L'attaccante era da tempo seguito dal club biancorosso, col giocatore che è rimasto attratto dal progetto di Laurentini.

Questo il comunicato del Settebagni sul nuovo acquisto: "Valerio Zanzucchi è il primo innesto per la squadra di mister Laurentini. Continua la linea della società di integrazione della rosa con colpi mirati e che possano sposare al meglio i valori e prospettive della società. È stato un corteggiamento lungo ma che ha visto Valerio da subito intrigato dalla proposta biancorossa. Un profilo giovane, con voglia di rivalsa, ambizione e disponibilità al lavoro. Gli obiettivi del ragazzo e della società coincidono, adesso non resta che aspettare il primo pallone rotolare in mezzo al manto verde perché già non vediamo l’ora. Ringraziamo infine lo Sporting Montesacro per la disponibilità nel trasferimento.