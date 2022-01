Il Settebagni recupera lo Sporting Montesacro: finisce 2 a 2

Squadra in casa

Squadra in casa Settebagni

Finisce due a due, Settebagni-Sporting Montesacro, partita valida per 14esima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

Tanti gol e occasioni nella partita dellìEpifania fra Settebagni e Sporting Montesacro. Nel primo tempo i padroni di casa costruiscono tanto e sfiorano il gol con Paravati, Muscuso e Dominici ma la porta sembra stregata. Ecco allora che lo Sporting colpisce: prima con Antenucci che sfrutta bene uno schema su calcio piazzato. Allo scadere della prima frazione di gioco, lo Sporting raddoppia con un calcio di rigore realizzato da Nolano per un fallo commesso da Gatti. Nella ripresa però il Settebagni reagisce e continua a creare occasioni da rete e trova i gol di Mariotti e Gatti che riportano la paritta in parità. Lo Sporting non crea nulla, e il Settebagni sfiora due volte il gol vittoria prima con Baricelli il cui tiro termina di un soffio fuori e poi con Albertini su cui è bravissimo il portiere avversario ad opporsi.

La classifica

Con questo pareggio il Settebagni sale a 19 punti mentre lo Sporting Montesacro resta in zona playoff con 23 punti.