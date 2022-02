Settebagni-Romulea 1-0: Muscuso gol da tre punti

Colpo grosso del Settebagni che in casa batte per uno a zero la Romulea nella diciassettesima giornata del Girone B del campionato Promozione. Decisivo Muscuso con il gol e Mercurio estremo difensore dei padroni di casa.

La partita

Durante il primo tempo il pallino del gioco è in mano alla Romulea. Il possesso palla della formazione dell'Appio però è sterile e non crea pericolo alla retroguardia del Settebagni se non su corner, dove Mercurio è miracoloso. I padroni di casa costruiscono l'occasione migliore della prima frazione di gioco con Canducci che però spreca. Nella ripresa la partita è più aperta. Il Settebagni crea con Merciari che però non trova la porta e poi trova una traversa. A metà del secondo tempo però il Settebagni trova la rete della vittoria. L'azione inizio con una costruzione dal basso, Fia serve Ragaglini che trova un bel filtrante che taglia in due la retroguardia ospite e trova Muscuso che stoppa, salta il portiere e deposita in rete il pallone della vittoria. La Romulea si getta in attacco e trova le sue migliori occasioni con tiri dalla distanza che però sbattono prima sull'incrocio dei pali e poi sul palo esterno.

La classifica

Con questo risultato il Settebagni sale 22 punti accorciando proprio sulla Romulea ferma a quota 25 punti e in crisi di risultati.