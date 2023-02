Settebagni, Ragaglini: "Attenzione all'ASA. Vogliamo mantenere la vetta della classifica"

Larga vittoria del Settebagni contro il Valle del Peschiera, 5 a 2, nella diciannovesima giornata del Girone B del campionato Promozione. Nel pokerissimo della formazione di Laurentini ha messo la firma, con una doppietta, Filippo Ragaglini scelto da RomaToday come miglior giocatore dell’ultimo turno del Girone B.

Ragaglini, attaccante esterno classe ’97, ha parlato così a RomaToday: “È stata una partita senza storia, abbiamo dominato sotto ogni aspetto. Sapevamo di essere i più forti e lo abbiamo dimostrato”. L’attaccante ha siglato la seconda e la terza del Settebagni: “Il primo gol è nato dopo aver controllato un lancio lungo, sono rientrato sul sinistro calciando sul palo lontano. Il secondo è stato più semplice, dopo un uno-due a limite dell’area mi sono trovato davanti al portiere e non ho sbagliato”. Ragaglini, che ci confida di ammirare l’ex Inter ora al Tottenham Perisic, è già a quota 10 gol. L’esterno offensivo non ha fissato però nessuna cifra personale di marcature da raggiungere: “Non ho un numero di gol da raggiungere, l’importante è vincere. Se segno e il gol serve alla squadra va bene, ma se segna un altro e la squadra vince sono contento ugualmente”.

Il Settebagni è ancora imbattuto in campionato, guida il girone a quota 43 punti, a +4 dall’Amatrice, ed è ai quarti di Coppa. Obiettivo doppietta?: “Non ci pensiamo. Andiamo avanti settimana per settimana, partita dopo partita e vediamo che succede. Ad inizio anno gli obiettivi erano diversi ma tramite il lavoro siamo riusciti a raggiungere questa posizione che cercheremo di mantenere fino alla fine”.

Una stagione positiva per Ragaglini e per il Settebagni, reduce dalla salvezza nell’annata scorsa arrivata ai play out. Un cambio di marcia che l’attaccante spiega così: “L’anno scorso quello che poteva andar male è andato male. Però è stata un’esperienza che ha fortificato il gruppo. Lo zoccolo duro della squadra è rimasto e sono arrivati ragazzi bravi che ci stanno dando una mano. E poi al resto ci ha pensato il mister”.

Dopo aver pareggiato ieri in Coppa contro la Romulea, il Settebagni domenica prossima al Gentili ospiterà l’ASA squadra, che come il Valle del Peschiera, è in lotta per non retrocedere. Ragaglini tiene alta la concentrazione: “Non dobbiamo sottovalutarli. L’ASA è una squadra giovane che concede un po', ma gioca molto di più la palla rispetto al Valle del Peschiera e ha un buon fraseggio. L’impegno di coppa peserà qualcosa mentalmente ma dobbiamo essere bravi a essere concentrati sulla partita e non pensare al ritorno contro la Romulea”.