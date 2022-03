Settebagni-Passo Corese 1-3: vittoria in rimonta per i ragazzi di Benigni

Squadra in casa

Squadra in casa Settebagni

In rimonta il Passo Corese batte per tre a uno in trasferta il Settebagni nella ventunesima giornata del campionato Promozione blindando il primo posto nel Girone B.

La partita

Il Settebagni parte subito forte. Prima colpisce la travera e poi al 16esimo passa in vantaggio con una bella azione personale. Un minuto dopo però il Passo Corese pareggia. Autore del gol Mechelli con un clamoroso tiro dalla distanza che sorprende il portiere. Al minuto 27 Palma completa il sorpasso coresino. L'attaccante ruba palla ad un difensore del Settebagni e a tu per tu col portiere da posizione defilata non sbaglia. Nella ripresa i padroni di casa hanno l'occasione di pareggiare ma sprecano, e allora al 75esimo Ubertini su calcio di rigore chiude i conti.

La classifica

Il Passo Corese non tradisce e con questo successo blinda il primo posto a quota 46 punti. Settebagni fermo a quota 27.