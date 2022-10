Settebagni-Passo Corese 2-1: Giulitti e Barricelli decisivi al Gentili

Vittoria importante per il Settebagni che in casa supera per due a uno il Passo Corese nella seconda giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

Il Settebagni domina i primi 30 minuti di gioco creando diverse occasioni senza però concretizzare. Negli ultimi 15 minuti del primo tempo la formazione di casa si sblocca: Giulitti su rigore e Barricelli portano infatti la squadra di casa sul due a zero. Risultato appagante per il Settebagni che cala di intensità e permette al Passo Corese di tornare in partita grazie ad un calcio di rigore realizzato da De Paola al tramonto della prima frazione di gioco. Nella ripresa Mercurio, portiere del Settebagni si supera in due occasione mantenendo la sua formazione in vantaggio. Nel finale però il Passo Corese resta in 10 e il Settebagni sfiora più volte il tris con Giulitti e Mariotti.

La classifica

Con questo successo, dopo due gornate di campionato, il Settebagni sale a quota 4 punti, superando proprio il Passo Corese che resta fermo con tre punti.