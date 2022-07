Settebagni: Mirko Laurentini, ex Lazio, è il nuovo allenatore

Dopo la salvezza Promozione conquistata ai playout nel derby contro il Fidene, il Settebagni ha annunciato l'arrivo del suo nuovo tecnico: Mirko Laurentini.

Chi è Mirko Laurentini

Mirko Laurentini, classe 1978, è un ex calciatore di ruolo centrocampista che ha debuttato in Serie A (unica sua presenza) con la Lazio il 16 maggio 1998 nella sconfitta biancoceleste in casa del Bologna. Dopo l'esperienza in biancoceleste ha militato per diversi anni in Serie C e Serie D per poi finire in Eccellenza e Promozione. Da allenatore vanta l'esperienza in Promozione con la Città di Monterotondo e tanti riconoscimenti nei settori giovanili dove nell'ultima annata ha conquistato la categoria Elite con la Spes Montesacro Under 15.

Laurentini al Settebagni

Sui social il Settebagni ha annunciato l'arrivo di Laurentini con un lungo posto. Ecco il messaggio della formazione di via Salaria: "Dopo i 41 punti nell'ultimo campionato di Promozione, la società si è rimessa subito a lavoro per programmare al meglio la stagione 2022-2023. Il Presidente Dino Miliucci con il Responsabile della Prima Squadra Andrea Manoni hanno valutato attentamente le opportunità del mercato allenatori e hanno scelto il profilo migliore per guidare una squadra giovane e con tanta voglia di crescere. Sarà dunque Mirko Laurentini il nuovo tecnico della Promozione del Settebagni Calcio.Laurentini ha un passato da calciatore che non ha bisogno di introduzioni: esordio in serie A con la maglia della Lazio, tanti anni di Serie C e Serie D per chiudere con alcune stagioni in Eccellenza e Promozione(con maglia del Settebagni). Come tecnico, dopo un'ottima avventura in Promozione con la Città di Monterotondo, Laurentini si è dedicato con risultati incredibili alle giovanili dove nell'ultima stagione ha conquistato la categoria Élite con la Spes Montesacro. Il Settebagni riparte dunque dal Responsabile della Prima Squadra Andrea Manoni e dal nuovo allenatore Mirko Laurentini, un duo che già da giorni sta lavorando per creare una rosa fatta di uomini e di giocatori con voglia di migliorarsi giorno per giorno. I biancorossi si stanno preparando ad un'altra stagione che li vedrà per il 5°anno consecutivo protagonisti tra le compagini del girone B di Promozione, sempre con tanta voglia di sbalordire con i propri valori unici".