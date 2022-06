Settebagni-Fidene 2-0: i biancorossi conquistano derby e salvezza

Il Settebagni vince e si salva. La salvezza per la formazione biancorossa arriva dopo la vittoria per due a zero nel derby nel playout del Girone B contro il Fidene.

La partita

Il Settebagni approccia meglio la partita e sfiora il gol in avvio con Merciari. La rete che sblocca il derby del Gentili arriva a fine primo tempo con Barricelli che prende palla sull'esterno dell'area di rigore e con un piattone precisio sul secondo palo fa 1 a 0. Ad inizio ripresa i padroni di casa indirizzano il derby e la salvezza trovando il secondo gol. La rete la firma Ragaglini che riceve da Santoboni, salta un difensore con una veronica e insacca in rete il gol della tranquillità. Il doppio svantaggio taglia le gambe al Fidene, il Settebagni controlla e conquista così la vittoria e la salvezza.

Settebagni salvo

Il Settebagni è salvo. Dopo l'amaro in bocca per non aver conquistato la salvezza diretta (mancava un punto) i biancorossi possono festeggiare la permanenza in Promozione. Discorso inverso per il Fidene che aveva agguantato il playout per il rotto della cuffia ma con questa sconfitta scivola in Prima Categoria.