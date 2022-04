Settebagni-Fiano Romano 0-2: vittoria esterna per Federici e compagni

Il Fiano Romano vince in trasferta per due a zero contro il Settebagni. La formazione di Antoniutti continua il suo cammino nelle zone restando al secondo posto in classifica del Girone B.

La partita

La sfida fra Settebagni e Fiano Romano si sblocca soltanto nella rirpesa. A rompere gli equilibri ci pensa il solito Federici al 54esimo che di tacco finalizza una bell'azione avviata da Ciaccio che salta due uomini e rifinita da Baldinelli autore dell'assist. Gli ospiti chiudono i conti al 70esimo con un altro bel gol e con ancora Ciaccio protagonista. Il centrocampista crossa dalla sinistra e serve Moretti che al volo chiude i conti.

La classifica

Con questa vittoria il Fiano Romano rimane al secondo posto del Girone B con 48 punti, a -1 dal primo posto. Settebagni fermo a quota 31.