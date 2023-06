Il Settebagni investe sul settore giovanile: annunciato De Angelis

Il Settebagni è reduce da un'ottima stagione nel Girone B terminata al quarto posto dopo aver per lungaparte del campionato essere stato alla guida della classifica.

Per la prossima stagione i biancorossi punteranno molto sulle giovanili e per questo il club ha annunciato diverse novità annunciando Sergio De Angelis come nuovo Responsabile Sportivo e Direttore Tecnico del settore giovanile biancorosso per i prossimi tre anni. De Angelis ha un curriculum come calciatore professionista e vanta già esperienze pregresse come allenatore e direttore tecnico.

Questo il comunciato del Settebagni: "Il Direttore Sportivo Manoni d’accordo con la società ha individuato nella figura di De Angelis i valori e le ambizioni giuste per portare avanti la sfida che ci aspetta nel prossimo triennio. Passione, educazione, professionalità, esperienza, ambizione,coraggio, precisione e rispetto. Tante parole che vorremmo diventino realtà a partire da Sergio fino al più piccolo tesserato biancorosso. Come lui, crediamo che il passato conti poco, siamo già proiettati al futuro".