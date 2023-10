Il Settebagni cambia casa: ecco il nuovo campo dei biancorossi

Il Settebagni ha battuto per tre a uno il Riano nel big match della terza giornata del Girone B del campionato Promozione. Primo successo stagionale per i ragazzi di Laurentini che hanno festeggiato con i tre punti la prima nella nuova a Tor di Quinto.

I gol di Merciari (doppietta) e Ragaglini infatti non sono arrivati al Gentili, ex campo dei biancorossi, al Campo Testa del Tor di Quinto in via del Baiardo 25, che da questa stagione ospiterà la prima squadra del Settebagni.

Questo il post social della società: "Partendo con i ringraziamenti verso la famiglia Gentili per l'accoglienza e l'ospitalità riservataci in questi anni, vogliamo annunciare che da quest'anno la Prima Squadre del Settebagni svolgerà le proprie partite casalinghe in via del Baiardo sul campo del Tor di Quinto. Ringraziamo il presidente Testa per averci accolto e dato la possibilità di svolgere le gare casalinghe su un terreno completamente nuovo e con una storia importante alle spalle".