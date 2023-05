Settebagni, quarto posto fra orgoglio e rammarico

Il Settebagni dopo una prima parte di stagione da assoluto protagonista ha chiuso il Girone B del campionato Promozione la quarto posto della classifica. Un finale che è un mix di orgoglio e rammarico per i ragazzi di mister Laurentini.

La stagione del Settebagni

Dopo l'annata scorsa terminata con la salvezza conquistato ai play out nel derby contro il Fidene, il Settebagni sotto la guida di Laurentini è rinato costruendo una stagione importante. La prima parte di stagione ha visto la formazione del salario dominare il Girone B e cullare il sogno promozione, infranto poi dalla grande rimonta dell'Amatrice e da un calo del Settebagni. In Coppa Italia invece Dominici e compagni hanno eliminato la Pescatori Ostia (vincitrice del Girone C) ma si sono fermati ai quarti di finale venendo eliminati dalla Romulea, finalista dell'edizione in corso.

Il messaggio del club

Terminata la stagione il club ha lanciato un messaggio sui social rimarcando da un lato l'orgoglio per la bella stagione e dall'altro il rammarico per il finale e senza tralasciare il fair play. Questo il post: "È stata una stagione lunga con tanti momenti bellissimi e SIGNIFICATIVI a partire dal percorso in coppa dove ci siamo fermati di fronte alla Romulea nel ritorno dei quarti di finale (a cui facciamo i nostri auguri per la finale) dopo aver battuto squadre di altissimo livello tra cui il Pescatori Ostia (a cui facciamo i nostri complimenti per la vittoria del campionato). Finisce oggi il nostro campionato con un 4ºPOSTO ed un album di ricordi pieno, un bagaglio di nuove ESPERIENZE, e prime esperienze per alcuni, che ci conserveremo ben stretti in vista del prossimo futuro. Finiamo con il rammarico di non aver dato una gioia a tutti i nostri tifosi ma speriamo di avervi resi ORGOGLIOSI della vostra squadra che ha dato il massimo per tutti Voi. Cogliamo questa occasione per ringraziare il PRESIDENTE che ogni anno si adopera per allestire questa squadra, il nostro Direttore MANONI che è il vero segreto di questa annata con il suo pragmatismo e la sua onnipresenza, i nostri unici dirigenti CHIAPPERINI e DE GENNARO, ed infine il nostro staff tecnico tutto LAURENTINI, MAURO e MANNA per l‘ottimo lavoro svolto con questi ragazzi. Ringraziamo infine la famiglia GENTILI per la sua ospitalità, i nostri sponsor della prima squadra che ci hanno permesso di affrontare questa stagione sportiva regalando un sogno a tutti noi. Infine un ultimo immenso ringraziamento a tutti coloro che in questi mesi hanno fermato i nostri ragazzi per un saluto, un incoraggiamento, un sorriso o li hanno sostenuti in tutti i campi del Lazio. A voi diciamo un immenso GRAZIE e vi lasciamo con la promessa che questi ragazzi ce la metteranno tutta per regalarvi una grande gioia. Non possiamo poi non fare all'Amatrice, alla Romulea e a tutte le squadre che abbiamo incontrato perché da ognuna abbiamo avuto modo di apprendere e rubare qualcosa di nuovo".