Settebagni-Amatrice 2-1: Ceraudo sigla il gol da tre punti

Vittoria in rimonta per il Settebagni che in casa supera per due a uno l'Amatrice nella ventireesima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

La partita durante il primo tempo è in mano agli ospiti. L'Amatrice ha pure il merito di sbloccare l'incontro recuperando un pallone in mezzo al campo su errore del Settebagni, e con l'attaccante ospite che a tu per tu col portiere non sbaglia. Gli ospiti fraseggiano con qualità ma non chiudono la partita. Allora nella ripresa cresce il Settebagni sfruttando, il calo ospite. Su traversone da calcio di punizione di Diaco arriva il colpo di testa vincente di Barricelli che pareggia. Poco dopo arriva il raddoppio del Settebagni con un tiro da fuori area di Ceraudo, giovane della Juniores. Nel finale l'Amatrice cerca il pareggio che però non arriva.

La classifica

Successo importante per il Settebagni che sale a quota 31 punti in classifica. Frenata per l'Amatrice ferma a 34.