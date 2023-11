Servette-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e in diretta streaming

Giovedì 30 novembre 2023 alle ore 21:00 la Roma scenderà in campo in trasferta contro il Servette per la quinta giornata del Girone G di Europa League. Dopo la vittoria in campionato contro l’Udinese, i giallorossi inseguono il passaggio del turno e il primo posto nella competizione europea. Dopo la sconfitta contro lo Slavia Praga, la Roma ha gli stessi punti dei cechi ma è seconda per differenza reti. Servette terzo con 4 punti.

Servette-Roma, le ultime di formazione

Mourinho torna in panchina dopo la lunga squalifica e prepara delle modifiche rispetto gli undici scesi in campo contro l’Udinese. In attacco può trovare spazio Belotti al fianco di Lukaku, con Dybala inizialmente in panchina e Azmoun non disponibile perché non in lista Uefa. A centrocampo torna dal 1’ Bove con i soliti Cristante e Paredes, con Pellegrini e Aouar pronti a subentrare a gara in corso. Nessun rischio con Renato Sanches che non sarà della partita. Sugli esterni Karsdorp a destra, ed El Shaarawy a sinistra. In difesa niente cambi ancora avanti con Mancini, Llorente e N’Dicka. In porta in Europa League c’è Svilar.

Il Servette si gioca le sue ultime possibilità di passaggio del turno col tecnico che si affida al suo solito 4-4-2. Attacco affidato al duo Crivelli-Guillemenot.

Servette-Roma, le probabili formazioni

Servette (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Kaloga; Cognat, Bolla, Diba, Kutesa; Crivelli, Guillemenot. All.: Weiler

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kardorp, Bove, Paredes, Cristante, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. All.: Mourinho

Servette-Roma, dove vederla

La partita fra Servette e Roma sarà trasmessa sia da Dazn, che da Sky che in chiaro. Gli abbonati Dazn dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

I clienti Sky invece potranno vedere la sfida in terra svizzera sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport oppure in streaming su SkyGo.

Infine il match dello Stade de Geneve di Ginevra si potrà vedere in chiaro su TV8 sul canale 8 del digitale terrestre o in streaming sul sito del canale.