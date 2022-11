Serie D girone E, Niente vittorie per Montespaccato e Ostiamare

Giornata amara per le squadre laziali del girone E di Serie D, con Ostiamare e Montespaccato impegnate nel pomeriggio. Può gioire in parte solo il Montespaccato, che ferma in casa l'Arezzo secondo in classifica grazie ad una bella prestazione corale. Non manca però la beffa per i romani, che conducono per tutta la partita grazie al gol di Attili e subiscono il pareggio di Castiglia nell'ultimo minuto di recupero. Va peggio all'Ostiamare, che a fine primo tempo ha recuperato lo svantaggio iniziale di Bruzzo col primo gol di De Cenco in stagione ma nel finale subisce l'1-2 del Livorno con Torromino e Lucarelli. Il rosso finale a Neri sembra dare una luce agli ostiensi, che però lasciano il campo livornese con zero punti.

MONTESPACCATO - AREZZO 1-1 (Attili (M), Castiglia (A)

LIVORNO - OSTIAMARE 3-1 (10' Bruzzo (L), 46' De Cenco (O), 73' Torromino (L), 86' Lucarelli (L)