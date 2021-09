Serie D, amichevole in programma fra l'Ostiamare e la Cynthialbalonga

Amichevole in vista fra l'Ostiamare e la Cynthialbalonga. Le due compagini entrambe militanti in Serie D, si sfideranno sabato 4 settembre allo stadio Anco Marzio di Ostia. Fischio d'inizio previsto alle 16:30.

Per l'Ostiamare test prima della Coppa Italia

L'Ostiamare prepara la sfida dopo aver terminato il ritiro di Cascia e dopo la vittoria per 2 a 1 contro la W3 Maccarese, squadra che disputerà il prossimo campionato di Eccellenza. La partita di sabato anticiperà il debutto ufficiale della stagione dei biancoviola. La squadra di mister Gardini, aprirà ufficialmente la sua stagione domenica 12 settembre con il preliminare di Coppa Italia per poi esordire in campionato il 19 settembre.

La Cynthialbalonga

La Cynthialbalonga è molto attiva sul mercato. Nella giornata del 31 agosto, il club ha annunciato l'acquisto del centrocapista classe 1991 Tiziano Luciani. Il calciatore nelle utlime stagioni ha vestito le maglie del Trastevere, Rieti ed Aprilia e adesso è a disposizione di mister Scudieri. Un'arma in più per la Cynthialbalonga che si aggiunge all'acquisto di Danilo Alessandro capocannoniere con 24 reti del girone B della Serie D della scorsa stagione. Il debutto in campionato per la Cynthialbalonga è previsto domenica 19 settembre.

(Foto della Cynthialbalonga)