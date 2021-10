Serie A femminile: termina in pareggio la sfida fra Milan e Roma

Termina 1 a 1 il big match Milan-Roma, partita valida per la sesta giornata della Serie A femminile. La partita ha seguito su grandi linee la sconfitta della Roma con la Juventus, con le giallorosse in vantaggio al termine di un buon primo tempo e che poi sono calate nella ripresa. Contro il Milan le ragazze di Spugna sbloccano il match con Annamaria Serturini, premiata miglior giocatrice del mese di settembre, ma vengono raggiunte nel secondo tempo dal gol di Grimshaw. Nel finale Ceasar salva la Roma dalla sconfitta.

Primo tempo

Proprio come contro la Juventus, la Roma parte subito forte e trova la rete del vantaggio con Annamaria Serturini. L'ala giallorossa, ben servita da Andressa, dalla sinistra si accentra e col destro batte Giuliani sul secondo palo. La squadra di Spugna cerca il secondo gol con conclusioni dalla distanze con Glionna e Andressa che però non trovano la porta. Lo specchio della porta lo trova Greggi ma sul suo tiro è brava Giuliani ad opporsi.

Secondo tempo

Nella ripresa arriva la reazione rossonera. Il Milan trova il pareggio con Grimshaw in maniera fortunosa. La centrocampista rossonera nel tentativo di crossare trovare una traiettoria stranissima del pallone che sorprende Ceasar e si infila in rete. La Roma accusa il gol subito ed è tenuta a galla da Ceasar che si immola su Thomas lanciata a rete, salvando il risultato. Poca Roma nella ripresa, che si fa vedere con Pirone che prova il grande gol in rovesciata ma il pallone si spegne alto. L'ultima grande occasione del match ce l'ha il Milan con Valentina Giacinti. L'attaccante rossonera da dentro l'area colpisce al volo ma Ceasar le sbarra la strada compiendo un vero e proprio miracolo.

Al triplice fischio il risultato di Milan-Roma è 1 a 1. Con questo risultato il Milan difende il terzo posto in classifica salendo a quota 13 punti, la Roma resta quarta a 10 punti ma con una partita da recuperare.

Tabellino

Milan (3-4-3): Giuliani; Fusetti, Agard, Arnadottir; Andersen, Adami (69' Jane), Grimshaw, Bergamaschi; Thomas (54' Stapelfeldt), Giacinti, Boquete. All.: Ganz.

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Linari, Bartoli; Greggi (81' Soffia), Thaisa (88' Bernauer); Glionna, Andressa, Serturini; Pirone (70' Lazaro). All.: Spugna.

Marcatori: 48' Grimshaw (R); 12' Serturini (R)

Ammonite: Thaisa (R), Lazaro (R)

Arbitro: Mattia Pascarella